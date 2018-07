Loodan, et meil läheb see aasta Soomes paremini kui varasematel aastatel. Oleme selleks palju vaeva näinud ning meeskond sai Rally Estonialt häid andmeid. Jäin oma testidega Soomes rahule, samas teame, et oleme Toyota koduradadel. Eeldame, et nad on taas väga kiired.

MM-sarja üldliider Thierry Neuville : "MM-sarja puhkus oli üsna pikk, aga see oleks võinud pikemgi olla. Samas oli meil küllaltki palju teha. Näiteks osalesin Belgias ühel rallil R5-autoga.

Mullu Soome ralli võitnud Esapekka Lappi: "Muidugi üritan taas esikoha eest võidelda. Mu stardipositsioon on reedel küll parem kui näiteks Thierryl, aga neljandana teele minna pole siiski ideaalne. Saab olema raske ralli ning leian, et võidu kordamine on raskem kui oli mullu rallit võita.

Tänavu on Soomes kitsamaid teid rohkem. Lahtine kruus teeb olukorra raskemaks ning pidamine pole nii hea.

Nii kõrgel tasemel pean enamasti maksimumpiiri lähedal sõitma. Eriti mina, kellel on teistega võrreldes vähem kogemusi. Üritan alati oma võimete lage kompida, aga teistega võitlemiseks pean pidevalt piiri peal sõitma, mistõttu on eksimused kergemad tulema."

Craig Breen: "Rally Estonia aitas mul Soomeks valmistuda, sain seal harjuda eriti suurel kiirusel sõitmisega. Rajaprofiil polnud küll päris sama, mis Soomes, lisaks olid Eestis teed väga pehmed. Siin on trass kõvem ja sellega kohanemisega läks aega. Aga kokkuvõttes andis Rally Estonia mulle Soomeks enesekindlust.

Citroeni auto on tänavuse hooaja jooksul palju paremaks muutunud. Võtsime testikatselt küll kaksikvõidu, kuid ma ei ürita sellest pilvedesse hõljuda."

Teemu Suninen: "Muidugi loodan eelmise aasta tulemuse üle sõita (ta oli omal teisel rallil WRC-masinaga neljas - H. R.). Soomes sõidavad kõik piloodid piiri peal ning heaks resultaadiks on vaja kogu aeg gaasi all hoida, et teistele mitte aega kaotada.

Sõitjate jaoks on kitsamad teed kindlasti väljakutsuvamad, sest meil pole eriti eksimisruumi. Kui vea teed, oled rallilt väljas."