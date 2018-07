Täna õhtul kell 20 alustab FC Flora jalgpallimeeskond Euroopa liiga mängudega, kui teise eelringi avakohtumises minnakse võõrsil vastamisi kuulsa Nikosia APOELiga. Tegemist on meeskonnaga, kes veel 2012. aastal mängis Meistrite liiga veerandfinaalis.

Meistrite liiga alagrupiturniiril mängis APOEL ka 2014. aastal, kui kohtuti FC Barcelona, PSG ja Amsterdami Ajaxiga, tookord alagrupist edasi ei pääsetud. 2016. aastal jäädi õige napilt Meistrite liiga alagrupiturniirist välja, ent jätkati Euroopa liigas, kus peale edasipääsu alagrupist tuli 1/16 finaalis alla vanduda Anderlechtile. APOEL osales ka mullu Meistrite liiga alagrupiturniiril, kuuludes seejuures ühte alagruppi hilisema Meistrite liiga võitja Real Madridiga, Borussia Dortmundiga ning Tottenhami Hotspursiga.

“Loomulikult teame APOELi meeskonda ja klubi ning nende ajalugu. Kahtlemata meie jaoks raske vastane, kuid anname endast parima, et nende elu samuti raskeks teha,” lausus Flora peatreener Jürgen Henn eilsel pressikonverentsil. Küsimuse peale, mida treener mängust ootab, leidis ta, et tuleb jääda realistiks: “Loomulikult peame lähtuma kaitsest, kuid samas tuleb ära kasutada kogu ruum, mis APOEL meile ka rünnakul jätab. Oleme selleks mänguks valmis!”

Meeskonna kaptenilt Gert Kamsil uuriti taaskord, kuidas võib kohalik kliima mängu mõjutada. “Tulime siia varem, et siinsete tingimustega harjuda ja oleme teinud kõik, et see meid ei mõjutaks,” lausus ta.

Flora kodulehe andmetel on staadionile oodata 12 000 pealtvaatajat.