Kõikide JWRC-arvestuses sõitvate ekipaažide taltsutada on Ford Fiesta R2 masin ning eestlane pole kuulnud, et konkurentidel midagi sellist juhtunud oleks. "Mul on kodus sama auto. Sõidan 20-30 km pikkust katset ning kordagi pole sellist häda olnud," lisas ta.

"Oli sama kotermann, mis Portugalis. Sain sõita esimese kilomeetri, tegin teise pidurduse katse jooksul ja piduripedaal vajus läbi. See ei tohiks nii käia. Nüüd leiti mingi leke, loodetavasti suudavad mehaanikud auto korda teha," selgitab Torn. "Pidurid olid iseenesest olemas, aga kindlasti on ebamugav, kui vajutad pidurit ja pedaal läheb eest ära."

Soome ralliks pole Torn suuri eesmärke seadnud. Saaremalt pärit piloot ütleb: "Eks lähen oma asja tegema. Püüan legendi ilusti välja sõita ja kogemusi hankida. Ütleme nii, et siinseid teid peab kogu aeg austama, muidu on viga kiire tulema."

Esimest korda Soome MM-rallil sõitev Torn sõnab, et on meie põhjanaabrite juures tahtnud lapsest saadik sõita. "Eks ta on omamoodi lõbus, kiirused on suured ja oled vahepeal õhus. Võib öelda küll, et minu jaoks on siin sõitmine ühe unistuse täitumine."