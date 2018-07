Lepiku sõnutsi tuli lätlasest treeneri lahkumine meeskonnale üllatusena. „Eile tuli kiri, kus ta teatas, et lahkub. Varasemalt pole meil sellised jutte kunagi olnud,“ ütles meeskonna president Õhtulehele ning lisas, et Zeidsiga arvestati igal juhul ka tulevaks hoojaks.

"Mul oli küll üks hooaeg lepingut järel, kuid kõiki plusse-miinuseid kaaludes ja vaadates, millised on meeskonna ambitsioonid, otsustasin lepingu lõpetada. Meie nägemused klubi juhtkonnaga läksid lahku. Lisaks on nad mulle eelmisest hooajast endiselt võlgu,“ ütles Zeids sportazinas.com-ile.

Eile tuli Läti meedias teade, et Valga-Valga korvpallimeeskonna peatreenerina ei jätka Kristaps Zeids, vaatamata sellele, et tal oli veel aasta lepingut järel. 28aastane treener viitas erinevatele klubisisestele probleemidele, tiimi president Margus Lepik lükkab need ümber.

Väide, et treenerile oldi võlgu, on Lepik arvates liialdus ja lahkumise põhjus peitub mujal. „Ma detaile päris täpselt ei tea, aga need jutud pole tõsiseltvõetavad. See on kindlasti vähem kui üks kuutasu,“ selgitas ta ning lisas: „See oli otsitud põhjus. Põgusast vestlusest temaga sain aru, et ju ta sai kuskilt parema pakkumise. Seda oli natuke karta ka.“