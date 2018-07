"Nii sprindis kui ka jäärajal läks jube hästi ning üks hetk ütles Simo Koskinen, kes loeb praegu Rainer Ausile kaarti, et nüüd on aega hakata rallit sõitma. Esimene suurem võistlus oli 2012. aasta Viru ralli, kus jäime omas klassis teiseks. Järgmine aasta sõitsime juba R2-autoga," lisab ta.

22aastane maarjamaalane on Eesti rallimaastikul tegev olnud juba aastaid. "Ehitasime kodus ühe Lada Samara valmis ja mõtlesime, et hakkame rallisprinti sõitma. Enne seda osalesin veel jääraja võistlustel," meenutab Poom esimesi samme tehnikaspordimaailmas.

Poomi üheks suuremaks abiliseks on tänini Koskinen ning navigaator jagas piloodile enne Soome MM-rallit õpetussõnu. "Ta ütles, et kui Ken Tornile ära teeme, siis tuleb pidu," ütleb Poom naerdes. "Aga ma ei ütle, et see oleks suur eesmärk. See oli naljaga öeldud."

Meie põhjanaabrite juures Ken Järveojaga ekipaaži moodustava Poomi jaoks pole Soome ralli MM-sarjas debüteerimiseks kõige lihtsam võistlus. "Minu jaoks oleks selleks Sardiinia ralli, mille tehnilised teed sobivad mulle hästi. Aga kindlasti on lõbus sõita ka Soome kiiretel teedel," lausub ta ning lisab, et on ju Eestigi trassid tempokad, tänu millele on tal kiirete teedega kogemust küll.

Soomes on Poomi roolida sisuliselt täpselt samasugune masin nagu JWRC-arvestuses kaasa tegeval Tornil ning noormees usub, et ta suudab näidata JWRC-ekipaažidega võrdväärset kiirust.

"Oleme saanud saanud selle autoga varem sõita, oleme käinud testimas. Eks me alustame rallit vähe tagasihoidlikumalt kui JWRC-mehed, aga proovime esimeste katsetega saada hea tunde," kostab Poom. Kuna ta võistleb Soomes CRC-meeskonna, mitte M-Spordi poolt ettevalmistatud autoga, ei saa ta JWRC-arvestuses kaasa teha. Sellegipoolest saab ta koos Järveojaga enda kiirust selles klassis sõitvate võistlejatega võrrelda

Poom usub, et Soomes on tal igati reaalne võimalus R2-masinate hulgas esiviisikusse jõuda ning kui kõik peaks hästi minema, pole võimatu ka poodiumile astumine.

Ühe MM-etapi eelarve on Poomi sõnul oma autoga sõites umbes 20 000 eurot, mis on ligikaudu kolmandiku võrra väiksem kui JWRC-meestel. Ta tunnistab, et vajalike vahendite leidmine on väikesel Maarjamaal väga raske. Aga üritama peab, sest kui vaeva näha, võivad kõik unistused täituda.

MM-sarjas on Poomil mõte tänavu kaasa teha veel ka Türgis, kuid see pole veel kindel. Küll on selge üks: ta tahab järgmisel hooajal sõita JWRC-arvestuses. "See siht peab olema. Mulle meeldib siin, tunnen, et see on koht, kus pean olema. Teen kõik selleks, et saaksin terve hooaja selles klassis kaasa sõita," kinnitab ta.