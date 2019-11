ÕL ARHIIV | Ogier' juubilarist paarimees Julien Ingrassia: mul on olnud erakordne võimalus kogeda elu, mida ihaldavad tuhanded 

Sebastien Ogier on koos kaardilugeja Julien Ingrassiaga ralliajaloo üks edukamaid ekipaaže, kes pole viimastel aastatel MM-sarja üldarvestuses kellelegi sõnaõigust andnud. Kui M-Spordi Ford Fiesta WRC-d rooliv Ogier on rallimaailma absoluutne superstaar, on Ingrassia kaardilugejatele kohaselt jäänud tagaplaanile. Õhtuleht palus Ingrassial viivuks rambivalgusesse astuda.