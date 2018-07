Jose Mourinho usub, et Liverpooli suvine kulutamine tähendab survet Premier League'i tiitel võita. Lisaks peab Manchester Unitedi boss Kloppi muutust üleminekutesse suhtumises naljakaks.

Klopp on pidanud kaitsma Liverpooli viimase aja kulutamist peale kaks aastat tagasi tehtud kommentaare, mil sakslane kritiseeris Unitedi otsust enam kui 100 miljoni euro eest Paul Pogba soetada.

Peale sõpruskohtumist AC Milaniga, mille United penaltiseerias 9:8 võitis, oli Mourinho heas tujus ning kui temalt Ragnar Klavani koduklubi kohta küsiti, rõhutas portugallane, et Liverpoolilt oodatakse klubi 28 aasta pikkuse liigatiitliteta aja lõpetamist.

"Ma arvan, et kui raha on olemas ja investeerid hästi, on see parem kui raha pangas hoida," lausus Mourinho. "Ma arvan, et nad tegutsesid väga hästi, sest kõik ostetud mängijad on hea kvaliteediga. Olen nende üle õnnelik. Samuti on mul hea meel naeratada (Kloppi kunagiste kommentaaride pärast) ja näha, et on võimalik muuta oma arvamust ja muutuda inimesena, see on naljakas."

"Meeskond, kes oli Meistrite Liiga finaalis peab ütlema, et on suur kandidaat, sa pead võitma," arvas Manchesteri klubi peatreener Liverpooli tiitlilootuste kohta.