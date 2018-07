Endine Manchester Unitedi peatreener Alex Ferguson avaldas Twitteris video, et tänada teda toetanud fänne soojade soovide eest, kui šotlane haiglas ajuverejooksu tõttu tehtud operatsioonist taastus.

Kaks kuud tagasi viidi Alex Ferguson ajuverejooksuga haiglasse, kuid nüüd on 76aastane šotlane taas täie tervise juures ja taastub kodus, Cheshire'is. Haigusest alates on legendaarne Manchester Unitedi peatreener loomulikult vähe kaamerasilma ette sattunud, kuid nüüd on ta klubi Twitteri kontol avalikustanud südantsoojendava video.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e