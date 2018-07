Hetkel Liverpooliga USAs hooajaeelsel turneel viibiv Ragnar Klavan võrdles peatreeneri Jürgen Klopi all mängimist muusikažanriga.



"Jürgeni eest mängimine on heavy metal," rääkis Klavan Liverpooli intensiivse stiili kohta. Sama väljendit on oma mängustiili kirjeldamiseks kasutanud ka Klopp ise. "Meie mängu on mõnus vaadata isegi neil, kes pole Liverpooli fännid. Kui meie trennid oleks kerged, siis mängiksid kõik nii!"

Ründav poolkaitsja Adam Lallana sõnas, et ettevalmistus on olnud raske, kuid meeskond on seni heas kohas. Lisaks andis ta fännidele kamaluga lootust.



"Eelmine aasta jõudsime Meistrite liigas finaali, sel korral lähme tiitlit võitma," sõnas ta.

Liverpooli ootab pühapäeval Michiganis ees sõprusmäng Manchester Unitediga, liigahooaeg algab neil 12. augustil, mil mängitakse West Ham Unitediga.