Korvpallimaailma megastaaril LeBron Jamesil on kolm last, neist vanim - LeBron James juunior - on 14aastane ning juba kibe käpp ka isa lemmikalal.



Mini-LeBronist oodatakse samuti NBA pallurit ning isa-LeBron tunnistas, et ta pole rahul poja nimega.

"Ma kahetsen, et pojale oma nime panin," ütles James viidates sellele, et nii oodatakse pojalt isaga võrdväärseid tegusid.

Miks LeBron aga sellise nimevaliku tegi?

"Minul polnud noorena isa ja mõtlesin alati, et kui lapse saan, siis ei pane talle vaid oma nime, vaid teen kõik, mis minu isa tegemata jättis. Nad kogevad asju, mida mina kunagi ei kogenud."

Lisaks juuniorile kasvab Jamesi peres ka 11aastane Bryce Maximus ning 3aastane Zhuri.