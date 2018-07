Soome ralli neljandal katsel ei suutnud oma Hyundaid rajal hoida norralane Andreas Mikkelsen, kes tuhises kraavi ning kaotas kiiruskatse lõpuks parematele üle kolme minuti.

"Ma kuulsin legendi valesti ja sõitsin kraavi. See oli minu viga. Auto tundub veidi kummaline ning läbi katkise esiklaasi on raske näha," sõnas Mikkelsen.

SS4 🇫🇮 - Mikkelsen has gone off the road, but managed to continue. Lost 3 minutes in the stage. Photo via: @eWRCresults #WRC #RallyFinland pic.twitter.com/yTe7R00vFZ