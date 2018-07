„Olen õnnelik, et andsin endast igal katsel maksimumi,“ lausus ta. „Peame täna samas vaimus jätkama ja loodetavasti oleme päeva lõpus esikoha konkurentsis. Vigu me ei teinud. Kõik oli okei, autoga olen väga rahul, legend toimib jne. Iseenesest ühtegi häda ei ole.“

„Hommik läks meie jaoks kindlasti hästi,“ lisas ta. „Teised olid võib-olla natuke unised ja ei kasutanud oma eelist ära. See andis meile võimaluse väikese vahe teha ja oleme üritanud seda hoida. Üldiselt on kõik läinud loogilist rada pidi. Eks homme on ikkagi päev, mil saame võidu sõita. Täna peame lihtsalt maksimumi andma, et saada homseks hea positsioon.“

Täna sõidetakse veel kuus kiiruskatset. Tänaku eesmärk: anda maksimum!

„Olen kuulnud, et tingimused on paremad kui tavaliselt neil teedel. Eks näeb. Meil tuleb veel üks uus katse, mida me pole sõitnud, nii et see on suur väljakutse.“

Nii nagu Eestiski, möllab ka Soomes leitsak. Tänak sõnas aga, et liiga kuum ei ole, kuna kiirused on suured ning auto laes olev õhuava leevendab.