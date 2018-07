Ott Tänakuga Soome MM-rallil tihedat võitlust pidava Mads Östbergi sõnul kulges tema hommik hästi ning ta tunneb end Citroen C3 roolis mugavalt, sest auto sobib tema sõidustiiliga.

30aastane norralane on praegu Soomes Tänaku lähim jälitaja ning kaotab Toyota piloodile pärast viit katset kokkuvõttes kõigest 1,1 sekundiga.

"On olnud hea hommik. Üritasime palju, samal ajal ei võtnud me riske. Kiirus on hea, auto veelgi parem ning ma naudin võitlust härra Tänakuga," ütles Östberg, kes on MM-sarjas võitnud ühe etapi - kuus aastat tagasi triumfeeris ta Portugalis.

Pärastlõunaste katsete tarvis kavatseb Östberg auto seadistust veidi muuda, et see oleks vastav katsete oludele. "Tingimused peaksid olema raskemad kui hommikul," kostis ta.