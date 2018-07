Vigastusest taastuv Tarmo Kink tegi seda, mida ta karjääri jooksul mitmeid kordi teinud ehk liitus Tallinna Levadiaga. Seda juba neljandat korda.

Klubi andis oma Facebooki lehel teada, et Kink liitus tiimiga amatöörmängijana.

"Tarmo Kink on meie KTM ning aastaid FC Levadia koosseisus mänginud ründaja. Meil on väga hea meel, et saame teda aidata ja toetada oma endise vormi taastamisel. Loodame, et Tarmo taastub kiiresti vigastusest, liitub peagi FCI Levadia esindusmeeskonna treeningutega ning aitab meid hooaja otsustavates mängudes," ütles FC Levadia spordidirektor Sergei Pareiko.