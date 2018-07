Eelmisel hooajal Wembley staadionil mänginud Tottenham Hotspur ootab põnevusega uue koduväljaku valmimist. Ehitustööd peaksid lõppema mõne nädala jooksul.

Nüüd on aga selgunud uue staadioni nimetus, mis on paljude fännide arvates äärmiselt vaimuvaene: Tottenham Hotspuri Staadion. Kuigi klubi pole täielikult nime valikut selgitanud, eeldatakse, et "Tottenham Hotspuri Staadion valiti seetõttu, et staadion kuulub Tottenham Hotspurile. Kas pole mitte kaval?

"Uus kodu, uus identiteet," kirjutas klubi Twitteris.

Spursi ametlikus teadaandes selgub, et nimetus on "hetkel" selline ning võib seega tulevikus muutuda. Lisaks juhitakse tähelepanu asjaolule, et täht "A" sõnas Stadium on meelega tehtud üles osutava noole kujuliseks. See vihjab klubi asukohale Londoni põhjaosas.

Peale White Hart Lane'ilt lahkumist 2016/17 hooaja lõpus peeti kodumängud Wembley staadionil. Uues, 62 000 inimest mahutavas kodus peetakse esimene kohtumine 15. septembril, mil võõrustatakse Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli.