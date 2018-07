Prantsusmaa liiga Ligue 1 tippklubi AS Monaco on soetanud Venemaa jalgpallikoondise eest MMil säranud Aleksandr Golovini Moskva CSKAst avaldamata üleminekutasu eest.

Golovinist oli väga huvitatud ka Chelsea, kuid 22aastane venelane otsustas sõlmida viie aasta pikkuse lepingu Monacoga. "See on minu jaoks uus seiklus," lausus Golovin, kes oli kodusel MMil rahvusmeeskonna võtmemängija ning aitas koondise veerandfinaali.

