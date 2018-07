Taas Premier League'i kerkinud Wolverhampton Wanderers pole tulnud nalja tegema. Klubiga on juba liitunud Rui Patricio ja Joao Moutinho ning jahitakse ka kolmandat portugallast, Pepet.

Endine Madridi Reali kaitsja, kes nüüd mängib Besiktases on enne järmise hooaja algust Türgi klubist lahkumas. Peale Wolverhamptoni on 35aastasest portugallasest huvitatud ka Porto. Pepe ostmiseks on vaja kulutada orienteeruvalt 8 miljonit eurot.

Brasiilias sündinud keskkaitsja on Madridi Reali esindanud üle 300 korra ning võitnud kolm liigatiitlit ja sama palju Meistrite Liiga karikaid. Lisaks on Pepe pidanud 99 mängu Portugali koondise särgis ja tuli kaks aastat tagasi Euroopa meistriks. Venemaa MMil oli ta samuti koondise põhimees ja lõi kaotatud 1/16-finaalis Uruguay vastu ka värava.