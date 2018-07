Saue Jalgpalliklubi - BSC Thunder/Häcker:

Rõuge Saunamaa - Nõmme BSC Olybet:

Optibet rannajalgpalli meistriliiga neljanda etapi ajakava:

Laupäev 28. juuli

11.00 FC Üksjalgvärav /Vitamiin Well - BSC Thunder /Häcker

12.10 Saue Jalgpalliklubi - SK Augur Enemat

13.20 Rõuge Saunamaa - BSC Alphaa

15.40 FC Üksjalgvärav /Vitamiin Well - SK Augur Enemat

16.50 Saue Jalgpalliklubi - BSC Thunder /Häcker

18.00 Rõuge Saunamaa - Nõmme BSC /OlyBet



Pühapäeval, 29. juulil algab kolmas ring ja mängudega jätkatakse vastavalt turniiritabelis saavutatud kohtadele järgmiselt:

Vaba: 1

11.00 2 vs 7

12.10 3 vs 6

13.20 4 vs 5

16. voor

Vaba: 2

14.30 1 vs 7

16.00 4 vs 6

17.10 3 vs 5