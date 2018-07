Ott Tänak näitas Soome MM-ralli esimesel tõsisel võistluspäeval suurepärast kiirust ning lõpetas liidrikohal. Kuidas Toyotaga kihutav saarlane päevaga rahule jäi?

"Sõitsime tänase päeva kohta maksimaalselt. Stardikoht oli nagu ta oli, aga vähemalt polnud rajal esimesed. Mingisugune sõidujoon meil ees oli. Üritasime võtta maksimumi," võttis Tänak reedese päeva kokku. "Iseenesest väga nuriseda ei saa. Kõik on läinud nii nagu vaja ja auto on hästi toiminud. On olnud väga hea päev."

Mida toob homne? "Meil on võrdsed olud nendega, kellega täna võidu sõitsime. Ilmselgelt on nii palju lahedam võidu sõita," viitas Tänak paremale stardipositsioonile. "Aga sellegipoolest ei usu, et kergem päev tuleb. Pingutama peame kindlasti kõvasti ja niisama ei anta meile midagi."

Tänaku edu Mads Östbergi ees on 5,8 sekundit. Kolmandat kohta hoidev Jari-Matti Latvala jääb meie mehest maha 23,1 sekundiga. Homne võistluspäev algab kell 8.13.