Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho ja Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp on viimaste nädalate jooksul võidelnud kerges sõnasõjas, mis täna taas jätku sai. Kui Paul Pogba Manchester Unitediga enam kui 100 miljoni euro eest liitus, oli Klopp ülimalt kriitiline ning arvas, et kui ta peaks saama vigastada, oled nullis tagasi. Jürgen Klopp on saanud külge sellise peatreeneri maine, kes suudab meeskonna vähese rahasummaga üles ehitada, kuid Liverpooli kulutamine sel suvel on paljud fännid sakslase tegutsemise üle imestama ja teda süüdistatakse lausa kahepalgelisuses.

Mourinho lausus, et on Liverpooli üle õnnelik. "Mul on hea meel naeratada ja näha, et on võimalik muuta oma arvamust ning muutuda inimesena. See on naljakas."

Kui Kloppilt uuriti, kas Mourinho üritab teda oma mõttemängudesse tõmmata, oli endise Dortmundi Borussia juhendaja vastus jaatav. "Muidugi, aga see on okei. Ma kuulsin, et Jose pidas mind naljakaks ja mu elu üks suurimaid eesmärke on Jose naeratama panna! Seda ei juhtu tihti ja kui see juhtub Liverpooli pärast - hästi tehtud!"