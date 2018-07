"Üldiselt oli meile väga hea päev. Oti kiirus on imeline. Tal tuli võistelda rasketes oludes: võrreldes varasemaga on Soome teed palju kuivemad, mistõttu peavad esimesed mehed kõvasti rada puhastama," võttis Mäkinen reedese päeva pressiteate vahendusel kokku.

Soome ralli reedese ehk teise võistluspäeva järel hoiab liidrikohta Toyotaga kihutav Ott Tänak. Tiimiboss Tommi Mäkinen on eestlase esitusest lummatud.

Ülejäänud Toyota meestest on Jari-Matti Latvala kolmas, Esapekka Lappi kaheksas. Mäkinen usub, et mõlemad mehed suudavad laupäeval kiiruses oluliselt juurde panna.

"Jari-Matti on neil teedel lausa lennanud," arvas Mäkinen, et Latvala on laupäeval eriti kiire.