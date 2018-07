Sel nädalavahetusel kihutavad vormelid Ungaris. Kolmas vabatreening on lõppenud, kvalifikatsioon täna kell 16!

We're at the half-way stage of final practice



And Sebastian Vettel has quite the margin over Bottas 😱#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/diTAqyUaX5