Rapla ridades jätkab ka uuel hooajal mängimist endine Kentucky pallur Dominique Hawkins.

Eelmisel hooajal jaanuarikuus Eestisse jõudnud 24aastane mängujuht tõestas juba esimeses mängus, et väärib kohta meeskonnas ning kujunes eriti oluliseks lüliks just play-off´ides. Eesti meistriliigas kohamängudes tõi ta Raplale 11 mänguga keskmiselt 17,55 punkti ja jagas 5,18 resultatiivset söötu.

Meeskonna mänedžer Jaak Karp: "Tavaliselt on nii, et kui välismängija jätab endast nii hea mulje, et soovid temaga kindlasti ka järgmisel hooajal jätkata, siis paraku tõmbavad rikkamad klubid ta endale. Mul on tõeliselt hea meel, et Dominique'iga läks teistpidi, meie väga soovisime teda ja ta otsustas Raplasse naasta. Ta on üks neist mängijatest, kes peale raha hindavad ka teisi olulisi omadusi klubi tegevuse juures, alustades näiteks meeskonnast hooliva kogukonnaga."

