Vana politseinik õpetab noort: "Meie patrullipiir-kond on siit nurgast kuni selle valgusfoorini seal." Noorem ei saa aru, millise valgusfoorini. "Näe selleni, kus just praegu punane tuli põleb," näitab vana politseinik. "Võta nüüd jalad selga ja hakka sinnapoole astuma." Noor lähebki ja kaob mitmeks nädalaks. Jõuab lõpuks tagasi, väsinud, kingatallad läbi, ise üleni tolmune ja teatab: "Kurat, see punane tuli oli Vilniuse kaubaveoki tagalatern!"