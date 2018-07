28.-29. juulil toimuvad Kadrioru staadionil EV100 Eesti meistrivõistlused kergejõustikus, kus näeb mitmeid põnevaid duelle ja Eesti parimaid kergejõustiklasi. Oma osalemise on kinnitanud mitmed Berliini Euroopa meistrivõistlustele sõitvad sportlased – olümpiavõitja Gerd Kanter, Magnus Kirt, Maicel Uibo, Rasmus Mägi, Anna Maria Orel, Martin Kupper, Tanel Laanmäe jt., kelle jaoks on Eesti meistrivõistlused peaprooviks enne EMi. Lisaks on 101. korda toimuvad Eesti meistrivõistlused viimaseks võimaluseks täitmaks EMi normatiive. Õhtuleht on kohal ning hoiab toimuval silma peal!

Ajakava:

Päevapilet maksab 10 eurot, sooduspilet 5 eurot (õpilased, üliõpilased, pensionärid). Pileteid saab osta kohapealt sularahas. Kuni 7aastased lapsed (k.a.), puudega inimesed ja nende saatjad pääsevad võistlusele tasuta.