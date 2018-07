Mullu Soome rallil oma karjääri esimese ja seni ainsa võidu teeninud Esapekka Lappi on laupäeval vaikselt kiiruse leidnud. Küll aga pole ta oma Toyotaga vastu saanud meeskonnakaaslasele Ott Tänakule.

"Pean olema kõige kiirem, kihutama tipus, siis olen õhinal," sõnas endale omaselt vaoshoitud Lappi WRC reporterile.

Üldises plaanis on ta siiski rahul. "Kõik on läinud plaanipäraselt," võttis Lappi laupäeva esimese poole kokku. "Kõik töötab hästi ning saan teha, mis vaja. Plaan, mille eile õhtul seadsin töötab ja on õnnestunud mõned kohad tõusta."