Ott Tänak on laupäeval näidanud Soome rallil hiilgavat kiirust ning kindlustab iga katsega oma liidrikohta. Saarlane ise on üsna vaoshoitud.

"Hommik oli väga okei. Olud on eilsega võrreldes hoopis erinevad. Võib-olla oli hommikul veel eilne rütm sees, aga alguses polnudki enesetunne kõige parem," võttis Tänak laupäeva esimese poole kokku. "Eile oli pidamist palju vähem ja pidime rohkem riske võtma. Aga nüüd oleme [paremate oludega] ära harjunud."

Kas päeva teisel läbimisel võib veidi rahulikumalt võtta? "Teine ring on rehvidele väga keeruline. Olud on rasked, kuumust on ka omajagu. Väike lõunapaus kulub ära," arutles Tänak.

Eestlane hoiab kindlalt liidrikohta, edu Mads Östbergi ees on 23,7 sekundit. Laupäevase võistluspäeva teise poole alustatakse kell 14.55.