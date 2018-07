Vormel 1 sarja Budapesti GP kvalifikatsiooni võitis vastu ootusi britt Lewis Hamilton (Mercedes) ajaga 1.35,658.

Kui vabatreeningutel oli kaks korda kiireim Sebastian Vettel (Ferrari) ja korra Daniel Ricciardo (Red Bull), siis täna hõivasid Mercedesed kaks esimest kohta. Kusjuures Hamiltongi nentis vahetult pärast kvalifikatsiooni, et ei osanud eelneva põhjal esikohast unistada. Tema parim koht vabatreeningutel oli neljas.

Valtteri Bottas kaotas vihmasajus lõppenud ajasõidu Hamiltonile 0,26 sekundiga. Ferrari piloodid Kimi Räikkönen ja Vettel pidid leppima vastavalat kolmanda ja neljanda kohaga.

"Nendes tingimustes oli kindlasti võimalik esikoht võtta, kuid homme on uus päev," lausus Räikkönen.

Q3 CLASSIFICATION



A Qualifying session for the ages in Budapest, with Hamilton splashing his way to pole, earning a 60th front row lockout for @MercedesAMGF1 💪#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/2Xi6Eb9sG3