17. ehk päeva eeleelviimase katse järel kurtis Tänak ralliraadiole, et tal on mõningaid probleeme roolivõimuga. Kas see oli rahulikumalt võtmise põhjus? "Ei. Nagu ütlesin, põhjus oli selles, et olud olid rasked."

Homme on kavas 45 kilomeetri jagu kiiruskatseid. Arvestades edumaad, kuidas on lood Tänaku enesekindlusega võitmise osas? "Enesetunne on okei. Usun, et probleeme ei tohiks olla. Tuleb homme lihtsalt mõistlikult läbi sõita."

Punktikatsest: "Legendaarne Ruuhimäki. Alguses kitsas metsa vahel ja lõpp on suurte hüpetega. Eks näis, ilmselgelt autol hoogu on. Kui enesetunne on okei, siis kindlasti võitleme."