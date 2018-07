Samas polnud ajavahed katsetel liiga suured. Avakatsel kaotasime küll päris palju, aga pärast seda suutsime Oti tempos püsida. Usun, et ta kontrollis päeva päris hästi," sõnas norralane.

Östberg alustas päeva samuti teisena ning kui hommikul kaotas ta Tänakule üldarvestuses 5,8 sekundit, siis õhtuks kärises vahe 39 sekundi peale. "Sa ei saa olla kunagi üllatunud, kui Otile aega kaotad. Eriti, kui ta on heas hoos ning Toyota peaks Soomes olema suurepärane.

Soome MM-ralli teise täispika võistluspäeva teisena lõpetanud Mads Östberg ei usu, et ta suudab homme Ott Tänakut kinni püüda. "Ma ei tea, kuidas Oti vastu 40 kilomeetriga 30 sekundit tagasi teha. Arvan, et seda ei suuda mitte keegi," ütles Citroeni piloot.

Östberg usub, et ta suudab Tänaku meeskonnakaaslast homme enda selja taga hoida. Ta lausus: "Meil ei tohiks pühapäeval rehvide kulumisega probleeme olla. Teame, et kui saame vaid sõitmisele keskenduda, on meie kiirus üks paremate killast."

Enne Soome rallit oli Östberg Citroeni roolis tänavu kaasa teinud vaid kahel MM-sarja kruusaetapil. Nii Portugalis kui ka Sardiinias kaotas ta võitjale üle kolme minuti, aga see oli ka igati mõistetav: ta vajas autoga kohanemiseks aega.