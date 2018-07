Soome rallitalendi Kalle Rovanperä (17) jaoks võttis kodune võidukihutamine tänase päeva kahel viimasel katsel õnnetu pöörde, mis kukutas ta WRC2 klassi esikohalt neljandaks.

18. katsel purunes Rovanperä Škoda Fabial vedrustus, mis neelas ümmarguselt minuti, kuid mõjutas ka järgmist kiiruskatset.

19. ehk päeva viimasel katsel otsustas soomlase auto kapott omavoliliselt üles tõusta ning noormehe vaadet oluliselt piirata. Koos purunenud vedrustusega läks tolle 15 kilomeetriga kaduma ligi kolm minutit.

