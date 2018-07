Kui Soome MM-ralli kokkuvõttes hoiab esikohta meie Ott Tänak, siis JWRC-üldarvestuses läheb viimasele võistluspäevale liidrina vastu teine Saaremaa mees Ken Torn, kes edestab 12,7 sekundiga Emil Bergkvisti. "Kindlasti tuleb päevaga rahul olla, oleme Emilist ees ning päeva kokkuvõttes kaotasime talle vaid kolme sekundiga," tundis Torn rõõmu.

Samas ei kulgenud Ford Fiesta R2-masinat taltsutava eestlase päev probleemideta. 18. katsel läks tal katki rehv, ent see ei ajanud talle hirmu naha vahele.

"Ega sellisel hetkel ei hakka [hirmu] peale mõtlema. Vaatad, et vasakul on rehv tühi ja paremal täis ehk paremale keerates peab arvestama, et auto nii hästi ei keera. Tuleb kaine peaga mõelda ja võimalikult vähe aega kaotada," ütles Torn. "Ma arvan, et see juhtus umbes 3-4 km enne lõppu ühe kitsa osa peal. Ma ei sõitnud millelegi otsa, järelikult oli tee peal terav kivi."

Torn tõdes, et homsel võistluspäeval ta liigseid riske võtma ei hakka. Ta lisas: "Sellel pole mõtet. Parem tuua auto kindlalt lõpuni ning tänane näitas, et kui teema oma sõitu, oleme võimelised Bergkvistiga võrdselt sõitma. Siis võiks ju võit ära tulla."