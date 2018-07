Tere, kallid spordisõbrad. Tegusal pühapäeval on põhifookus loomulikult Soome rallil, kus Ott Tänakul ja Martin Järveojal on suurepärane võimalus triumfeerida. Selle tarbeks on loodud aga eraldi ralliblogi! Samuti lõppeb täna Tour de France, kus sarnaselt ralliga on võitja sisuliselt selgunud, kõrget kohta hoiab ka Tanel Kangert. Samuti jätkuvad Eesti meistrivõistlused kergejõustikus, loodetavasti täidab veel mõni sportlane EMi normi. Toome teieni ka kõik muu põneva, mis spordimaailmas toimub, seega püsige lainel!