Jack istub sööklas, uurib menüüd ja esitab siis tellimuse:

"Palun üks karbonaad."

"Karbonaadi täna ei ole."

"Siis biifsteek."

"Lõppes otsa."

"Aga pajapraad?"

"Ka läbi."

"Šnitsel?"

"Pole veel valmis."

"Kotletid?"

"Tegemisel."

"Kas teil peakokk on?"

"On küll, aga teda me lauale ei too."