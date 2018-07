"Teises sõidus õnnestus mul kohe algul liidrina sõitnud Ralfist mööduda, aga siis kui Ralf omakorda minust mööda sõitis, juhtuski see avarii. Hoidsin auto sel hetkel võimalikult sirgelt ja sama tegi ka Ralf, aga siis me mingil moel sattusime teineteisele liialt lähedale. Eks neid intsidente vahel juhtub, kui võidelda võidu pärast. Võib-olla ma oleks pidanud sõidu algul veidi vähem riskeerima," sõnas F3 sarja üldarvestuses 7. kohta hoidev mees. Uustulnukate arvestuses on ta teisel kohal.

Ralf Aron tõusis Spa F3 etapil poodiumile



Kvalifikatsioonisõitudes sõitis Ralf Aron välja ringiajad, mis andsid talle nädalavahetuse kolmeks võistlussõiduks vastavalt viienda, teise ja üheksanda stardikoha. Avasõidu stardi järel langes Aron korraks kuuendale kohale, aga tõusis peagi hea sõiduga kolmandaks. Tõrjunud edukalt konkurentide möödumiskatsed finišeeriski Ralf Aron kolmandal kohal ja tõusis sellega ka punktitabeli liidriks.

Teises sõidus eestlaste vahel toimunud õnnetust kommenteeris Prema Powerteami sõitja järgmiselt: "Väga kahetsusväärne oli avarii, mis meil Jüriga teises sõidus juhtus, sest oleme head sõbrad ja sellest oli väga kahju. Nägin, et ta oli kiire ja kuna ühtegi konkurenti, kes mind punktitabelis oleks ohustanud, lähedal polnud, siis olin valmis ta mööda laskma. Aga peagi nägin võimalust temast omakorda mööda sõita. Olingi Jürist juba möödas ega näinud teda enam, aga siis käis põmakas ja olime mõlemad väljas. Sellega läks kahjuks palju punkte kaotsi."



Viie etapi järel on Ralf Aron punktitabelis kolmandal kohal, kaotust liidrile on 12,5 punkti.