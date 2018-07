Limerick Desmond League'is palliv Shountrade'il pole võimalust kasutada suuri andmebaase, kust mängijaid valida ja oma ridadesse meelitada, kuid see ei tähenda, et ei peaks üritama ning modernset tehnoloogiat maksimaalselt ära kasutama.

Iirimaa amatöörklubi Shountrade AFC tahab skoorida nii väljakul kui ka platsist eemal. Nimelt on meeskond teinud kohtingurakendusse Tinder konto, mille abil loodetakse järgmiseks hooajaks uusi mängijaid leida.

"Üleminekuaken on sel suvel aeglane, Cristiano Ronaldo liikus iseenda pärast Juventusesse. Tema kaotus. Aeg on uueks hooajaks esimesse divisjoni uusi mängijaid värvata. Libistage, et saada võimalus mängida," kirjutab Shountrade Facebookis.