Koos Ott Tänakuga Soome MM-etapi võitnud Martin Järveoja sõnul oli ralli kõige raskem aeg eilne õhtupoolik. "Just sellepärast, et edu oli piisav, aga tee polnud kõige paremas seisukorras ning pidime autot hoidma. Aga suutsime eilse ilusti lõpuni sõita, tänane oli juba vormistamise küsimus," ütles ta.

Tänak ja Järveoja võitsid Soomes karjääri neljanda MM-ralli. Kas triumf meie põhjanaabrite juures on kvartetist kõige ideaalsem? "Jah. Tagasiteel arutasime ka Otiga, et minu arvates oli see läbi aegade kõige ägedam poodiumitähistus. Paarsada eestlast laulsid Eesti hümni, kananahk tuli peale küll. See oli vägev," õhkus Järveojast rahulolu.

Kaardilugeja tunnistab, et MM-sarja üldarvestuses pole seisud küll ideaalsed, aga liider Thierry Neuville'ile saadi palju lähemale. Belglasele jäädakse alla 46, Sebastien Ogier'le 25 punktiga.

"Ma olin isegi enne seda rallit [MM-tiitlivõimalust osas] kergelt optimistlik. Nüüd on tulemas asfaldiralli, seal peaks auto päris hea olema ja eelmist aastat vaadates võiks ka meie kiirus korralik olla," viitas Järveoja mulluse Saksamaa ralli võidule. "Alla pole me üldarvestuse osas kindlasti andnud."

Autoralli MM-karussell jätkub 16.-19. augustini Saksamaal.