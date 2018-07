Kui Soome MM-ralli üldarvestuses krooniti võitjaiks Ott Tänak - Martin Järveoja, siis ka JWRC-klassis napsasid esikoha eestlased: Ken Torn - Kuldar Sikk edestasid 9,9 sekundiga Emil Bergkvisti ja Joakim Sjöbergi. "Kuldar lubas küll pärast viimast katset peksa mulle anda, et ma ei karjunud nii nagu tema, aga muidugi olema väga õnnelikud," sõnas eestlasest piloot.

Torn ja Sikk olid terve nädalavahetuse oma klassi paremate seas ning haarasid juhtohjad pärast kaheksandat katset, kui rootslastel läks rehv katki. "Hakkasime otsast peale omas tempos minema ning ei võtnud liigseid riske. Õnneks oli tempo piisavalt hea, et konkurentidel elu kibedaks teha," ütles Torn.

Ta lisas, et sedavõrd hea tulemus Soomest on veidi üllatus, sest ta sõitis siin esimest korda. "Tulemus oli see, mida ikka loodad, kui rallile tuled. Saime hästi hakkama. Võit oli väike palsam hingele ikka. Viimased rallid on väga kehvasti läinud. Hoog on olemas olnud, aga pole suutnud seda ära realiseerida," lausus saarlane.

JWRC-sari jätkub ning lõppeb 13.-16. septembrini Türgis sõidetava ralliga, kus jagatakse üldarvestuses välja topeltpunktid.