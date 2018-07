Viis aastat tagasi epeevehklemise individuaalvõistluses maailmameistriks kroonitud Julia Beljajeva täiendas tänavu oma auhinnakappi EM-pronksiga, viies oma tiitlivõistluste medalisaldo 11 medali peale. Kuigi MMil eestlanna soovitud tulemust teha ei suutnud, vaatab ta hooajale tagasi positiivses võtmes.

"Tänaseks on 2018. aasta vehklemishooaeg läbi! On olnud nii häid momente kui ka mitte nii häid. Minu parimaks tulemuseks sellel aastal jäi EM-pronks, mis on tegelikult väga hea tulemus! Väga raske on näidata tulemust, aga seda korrata on veel raskem," kirjutas Beljajeva sotsiaalmeedias.

"Minu lubadus iseendale: olla järgmisel hooajal veel parem kui sellel! Inimene ei kaota niikaua, kui ta ise alla ei anna...ning mina küll ei anna alla, vaid liigun alati edasi! Aitäh minu treenerile, perele, sõpradele ja kõikidele kaasaelajate, et olete alati suureks toeks ja abiks! Nüüd on õige aeg natuke puhata ning täita ennast positiivsete emotsioonide ja energiaga. Näeme uuel hooajal," jätkas ta.