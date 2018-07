Inglismaa vutihiid Manchester United on tänavu oma ridu täiendanud kahe mängijaga - Donetski Šahtjorist osteti poolkaistja Fred ning Portost toodi omale paremkaitsja Diogo Dalot. Punaste Kuradite loots Jose Mourinho tahab meeskonda aga veelgi tugevdada.

"Ma sooviksin veel kahte mängijat, kuid ma ei usu, et nii läheb. Arvan, et meil on võimalik veel ühe mehega ennast siiski täiendada," sõnas portugallane.

"Ma andsin viie mängija nimed meeskonnale juba mitu kuud tagasi. Nüüd peame lihtsalt ootama ja vaatama, kas need mehed on ka saadaval. Kui nad on, siis läheme nende järele, kui mitte, siis ei lähe. Sellest hoolimata üritame võidelda. Usun oma praegustesse mängijatesse," suunas Mourinho kriitika klubi esimehe Ed Woodwardi suunas, kes pole vajaminevaid mängijad Manchesteri tuua suutnud.

United kaotas viimases sõpruskohtumises Liverpoolile 1:4.