Sel suvel Eesti korvpallikoondises debüteerinud Maik-Kalev Kotsar sai lisaks tavapärasele viis-viie-vastu korvpallile kätt proovida ka 3x3 korvpallis, kus samuti Eesti koondist esindas.

Väljaandele 247sports antud intervjuus sõnas Kotsar, et 3x3 korvpall aitas tal väga enda oskusi arendada. "Olin enne USAsse tulekut ka veidi 3x3 korvpalli mänginud. Tegemist on väga kiire mänguga, kus tuleb teha kärmeid otsuseid. Rünnakuaeg on seal 12 sekundit, kuid reaalsuses on sul vaid 8-9 sekundit aega, et õigeid lahendus leida. Kiirete otsuste tegemine oligi põhiline, mida seal arendada sain," leidis eestlane.

211sentimeetrine mehemürakas on oma kasvu kohta üllatavalt hea pallikäsitsusega ning tema enda sõnul aitas 3x3 korvpall kaasa sellelegi aspektile. "3x3 korvpallis pole kindlaid positsioone ning seal tuleb kõike teha. See oli väga hea kogemus," sõnas Kotsar.

Eelmisel hooajal keskmiselt 8 punkti ja 4,8 lauapalli mängus toonud Kotsari sõnul arenes ta läinud aastaga kõvasti. "Saan aru, et mul on veel pikk tee ees. Sain väärt kogemusi, mis aitavad mul edaspidi paremaks saada. Pean parandama oma mängu sisuliselt igas aspektis. Alustuseks pean võtma rohkem liidrirolli nii väljakul kui ka riietusruumis ning loomulikult parandama veel visketehnikat.