Rasmus Mägi võitis Eesti meistrivõistlustel kaks kuldmedalit: trumpalal 400 m tõkkejooksus sai tartlane esikoha Euroopa edetabeli neljanda ajaga 48,91 ja siledal staadioniringil 46,49ga.

„Kaks head pingutust,“ rääkis 26aastane sportlane pühapäeval. „Eilne 400 m jooks jäi isegi natuke kripeldama. Vaatasin videolt, et pärast finišijoont oli veel hea hoog sees. Ma ei väsinud ära ja seepärast otsustasin ka täna starti tulla.“

Mägi sõnul jooksis ta seitsmendasse ja kaheksandasse tõkkesse pisut sisse. „Need on minu nüansid, mida keegi teine ei näe ega tunneta,“ lausus ta. Ja lisas muheldes: „Arvan, et Annel ja Taikul (Mägi treeneritest vanemad – toim) on hea meel – kolmel järgmisel päeval ma midagi tugevat ei nõua.“

EMile läheb Mägi enesekindlalt, eeljooksus ta startima ei pea. „Tuleb valmistuda nii, et suudaksin kohe poolfinaalis teha kõva jooksu,“ märkis nelja suve taguse EMi hõbemedalimees.