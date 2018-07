Haven Kakumäel selgusid nädalavahetusel rannavõrkpalli Eesti karikavõitjad nii naiste kui meeste arvestuses. Osalema pääses Eesti karikasarja kaheksa paremat mees- ja naispaari ning meestest krooniti võitjaks Kaspar Pomerants - Rauno Tamme ning naistest Anett Hollas - Juudit Kure-Pohhomov.

Meeste finaalis alistasid Kaspar Pomerants - Rauno Tamme 2:0 (21:19, 21:19) Aleksei Povjakeli - Maksim Petrovi.

Naiste finaalis said Anett Hollas - Juudit Kure-Pohhomov samuti tulemusega 2:0 (21:11, 21:16) jagu Mari Loormanist - Marie Aasorust.

Meeste pronksimatšis alistasid Dmitri Korotkov - Urmas Piik 2:0 (21:12, 21:12) Rein Tiisaare - Kaarel Kaisi. Naiste pronksimängus alistasid Kadri Leiten - Kristi Vink 2:0 (21:16, 21:16) Kati Keele - Merlin Hurda.

Suve esimeses pooles koondisessegi kuulunud Rauno Tamme jaoks on see tänavu juba viies kuldmedal. Saalihooajal krooniti ta Saaremaa meeskonna koosseisus Eesti meistriks, karikavõitjaks kui ka Balti liiga võitjaks. Lisaks on tal koondisega ette näidata Euroopa liiga kuldmedal.