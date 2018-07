Poolajale sai United minna seega eduseisus, kuid Kellyn Acosta viigivärav kaheksa minutit enne normaalaja lõppu oli mängu viigisadamasse tüürimas. Üleminutitel löödud Niki Jacksoni omavärav viis taaskord kodumeeskonna juhtima, kuid Rooney tegus päev polnud sellega siiski veel lõppenud, sest nurgalööki kaitsma tulnud ründaja murdis võitluses vastasega ninaluu.

Wayne Rooney literally shedding blood for the D.C United cause... pic.twitter.com/OGal3EoV2h

I'm proud to say this that this man was the first footballer I started idolising. White Pele. Miss you @WayneRooney. pic.twitter.com/ex2GVCc7GW