"Ta maandus halvasti ja ütleme nii, et kael sai haiget, ehk hetkel on kaelalülimurd. Kõige kurvem tagajärg võib olla, et ta ei tulegi sellest välja, aga hetkel veel lootus on ja lootus elab. Kõik sõltub sellest, kas operatsioon õnnestub," lausus Kuus karmi tõsiasja.

Sportlased vastutavad enda turvalisuse eest ise

"Igal piloodil on ühes käes rool, teises, meie ütleme gaasiruska, ehk see millega gaasi vajutatakse. See otsus peab olema peas tehtud, ehk kui tunned, et midagi on halvasti, siis peab gaasi järele andma ja mõistusega sõitma."

"Mario rääkida ei saanud, mis seal täpselt oli. Kas ta lasi gaasi maha või mitte, seda me praegu ei tea. Me ei saa neid panna turvakapslitesse ja vatti ümber mähkida. Iga piloot peab tõdema, et on väga kiire masinaga väljas."

Kiirused tuleb taas alla viia

"See on rahvusvahelise alaliidu otsus, kes reegleid välja töötab," vastas Algo küsimusele, mida saaks teha, et spordiala turvalisemaks muuta. "Viimase 7-8 aastaga on kiirused lihtsalt nii palju tõusnud. Tõenäoliselt mingi kardinaalne otsus sügisel tuleb, et viia need kiirused jälle alla."

Ka Eesti teeb ühe ettepaneku, mis praegu on koostamisel. "Eestlased on selles klassis suhteliselt edukad olnud ja meil on know-how (oskusteave – toim) olemas, seega me proovime itaallastega natuke koostööd teha ja välja töötada sellise ettepaneku, et kiirused langeksid vähemalt 20 km/h. Siis on väiksem see risk ja kiirused madalamad, et lendu minnes tõsiseid vigastusi nii palju ei tohiks tulla."

Medalid jäävad välja jagamata