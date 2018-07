Eesti parim meessulgpallur Raul Must alistas Hiinas Nanjingis alanud MMi avaringis venelase Vladimir Malkovi 2:1 ning nüüd saab video vahendusel näha ka võitja stiilinäidet.

Tegemist on mängu pikima punktiga kolmanda geimi keskel, mille Must võitis ja viigistas seisu 10:10. Pallivahetus kestis 1 minut ja 20 sekundit! Must võitis lõpuks geimi 21:15, kaks esimest geimi olid lõppenud 21:13, 15:21. Vaata videot (Must on tagapool, valges särgis)!