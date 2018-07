Viimase nädala jooksul on mitmed allikad vihjanud Pogba üleminekule Juventusesse, klubisse, millega ta Manchesterist 19aastasena tasuta liitus, kuid 2016. aastal toona maailmarekordilise 105 miljoni euro eest tagasi osteti.

Saapamaa jalgpalliklubi Torino Juventus on juba soetanud enam kui 100 miljoni euro eest Cristiano Ronaldo, kuid sellest on itallaste arvates vähe. Itaalia meisterklubisse soovitakse maailmarekordilise summa eest tagasi tuua Paul Pogba.

Torino suurim jalgpalliklubi on valmis raha kogumise nimel loobuma mitmest nimekast mängijast. Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Daniele Rugani ja Mattia Caldara on mõned pallurid, kelle müügiga itallased vähemalt 200 miljonit loodab teenida, sest 25aastane prantslane on vähemalt nii palju väärt.