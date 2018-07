Vaid 13aastane Angeliina Maria Isabel Õunap võitis hiljuti Soomes purjetamise Zoom8 klassi maailmameistrivõistlustel tüdrukute seas kuldmedali. Ajakiri Sport rääkis Angeliinaga, et uurida, miks talle just purjetamine meeldib ja millised on tema sihid. Pärnust pärit neiuna on Angeliinal merega alati tugev side olnud ning purjetamise trenni sattus ta juba esimese klassi lõpus. Kuna purjetamist armastab ka tema isa, siis tundus ala proovimine toona 7aastasele neiule loomuliku sammuna. Kohe hakkas Angeliinale meeldima merel tekkiv vabaduse tunne, mis teda aina uuesti ja uuesti sadamasse tagasi viis. „Tunnen ennast merel vabana ja saan tänu oma alale ka palju reisida,” räägib Pärnu Vanalinna põhikooli 6a klassi lõpetanud neiu purjetamise suurimatest plussidest. Purjetab nii veel kui jääl

Selleks, et jõuda purjetamises tippu, peab olema hulgaliselt tahtejõudu ja pühendumist. Seda mõlemat Elise Umbi käe all treenival Angeliinal jagub. 13aastase tüdruku kohta on tegemist väga tööka ja sihikindla neiuga. Nii näeb teda vee peal trenni tegemas neli korda nädalas ja nädalavahetustel võistlemas. Mõõtu võtab ta nii Optimisti, Zoom8 kui ka Feva võistlusklassis.

Kui Eestis saab purjetamise hooaeg läbi ja rannikumeri mattub jää alla, ei istu Angeliina käed rüpes. Nimelt purjetab krapsakas neiu talvel jää peal ja teeb ka suures mahus saalitrenne. Talve tulekuga lisanduvad tema treeningkavva ka akrobaatika ja tantsimine. Seega hoiavad mitmekülgsed treeningud aasta ringi Angeliina füüsilise ja vaimse vormi reipana. Et Angeliina treeningud talvisel perioodil ainult jääpurjetamisega ei piirduks, käib ta külmal ja jäisel ajal 3–4 korda soojamaalaagris purjetamas. Keskmiselt on laagri pikkus 7–10 päeva, mille jooksul veedab neiu võimalikult palju aega vee peal. Nii on Angeliina aastate jooksul talve eest peitu pugenud nii Hispaaniasse, Itaaliasse, Maltale, Türki, Monacosse kui ka teistesse kodumaast soojematesse paikadesse üle Euroopa. Pikad tunnid mereveel Möödunud aastal osales Angeliina kokku 24 võistlusel. Siinkohal tuleb märkida, et purjetamises võetakse tavapäraselt mõõtu kolm päeva järjest ja igal võistluspäeval ollakse vee peal kuni kaheksa tundi. Laagrites on treeningpäeva pikkus tavaliselt viis tundi. „Enamasti harjutan seal manöövreid ja lihvin tehnikat,” kirjeldab Angeliina oma tavapärast treeningut. Neiu treeningpäeviku sissekannete järgi veetis ta möödunud aastal vee peal üle 500 tunni.