"Tulime siia lootuses, et ei jää Toyotast väga maha, kuid lõpetasime hoopis edetabeli põhjas ega suutnud millegi nimel võidelda."

"Mulle valmistas pettumust, et meil polnud kogu nädalavahetuse jooksul üldse kiirust," lausus Ogier väljaandele Autosport.

Viiekordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier (M-Sport) piirdus Soome MM-rallil viienda kohaga ning sedagi tänu sellele, et meeskonnakaaslased Teemu Suninen ja Elfyn Evans olid sunnitud prantslase endast mööda laskma.

Ogier sõnas, et tema Fiesta põhimure oli kehv pidamine. "Pidime kõvasti võitlema, et autot teel hoida. Aga vaadake Toyotat. See tundub stabiilsem ja kurvides oli sel parem pidamine."