Viimasena loopis aerukatlasse sütt Briti mainekas väljaanne The Sunday Times, kelle käsutuses olevad dokumendid väidavad, et Katar sai MMi tänu uskumatule lobitööle, mille eesmärgiks oli konkurente (põhiliselt USAt ja Austraaliat) mustata. Materjalide seas on nii mõnigi esmapilgul uskumatuna tunduv punkt.

Altkäemaksud, ehitajate olematud tingimused, seksuaalvähemuste kiusamine – Katari MM on olnud erinevate probleemide küüsis alates sellest ajast, kui rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA 2010. aastal Araabia kõrberiigile suurturniiri korraldusõiguse andis, ning võib üsna kindel olla, et järgmise nelja ja poole aasta jooksul murerong ei aeglustu.

Kas kuu aega suurimat spordipidu kaalub üles selle, et maailma meedia sinust 12 aastat valdavalt halvasti kirjutab? Raske öelda, aga Kataril on põhjust selle küsimuse üle sügavalt mõtiskleda.

Väidetavalt maksis Katari korralduskomitee ligi 8000 eurot professorile, et too kirjutaks kriitilise artikli, kuidas USAle läheks MMi korraldamine liialt kalliks maksma. Palgati ajakirjanikke ning blogijaid, kes levitasid maailma meedias vastaste kohta laimu.

Katar eitab

Appi tõttasid ka Ameerika kooliõpetajad, kelle sihiks oli Kongressi liikmetele selgeks teha, et MMile kuluva raha võiks pigem keskkoolisporti investeerida. Austraalias rõhuti jalgpalli ning ragbi vastasseisule.

„Meil on Melbourne’is kamp ragbifännidest tudengeid, kes hakkavad „käed eemale ragbist! Ei MMile!“ siltidega mängudel käima,“ kirjutas Katari abistanud New Yorgi PR-firma boss e-mailis.

Kõik ikka selleks, et jääks mulje, just kui ei oleks teistel korraldajakandidaatidel MMi tarbeks piisavalt kodumaist toetust. Ajalehe sõnul kasutati lisaks PR-firmale ka endiste CIA agentide abi. Dokumendid lekitas väljaandele varasemalt korraldustiimis töötanud isik.

Konkurentide õõnestamisega rikkus Katar FIFA reeglit, mille alusel ei tohi kandidaadid teiste kandidaatide või alaliitude kohta, kes võistlusi korralda soovivad, teha ühtegi kirjalikku või suulist avaldust.

FIFA ja Katari korralduskomitee on süüdistusi tõrjunud. Anonüümsed FIFA ametnikud ei usu, et Katari uute uudiste valguses MMist ilma jääb. Endine Inglismaa jalgpalliliidu esimees ja praegune Briti parlamendiliige David Triesman on aga arvamusel, et FIFA peaks tõenditega tutvuma ning vajadusel Katarilt korraldusõiguse ära võtma ning MMi Inglismaale andma.

FIFA on varemgi Katari ja korruptsiooni seoseid uurinud, kuid 2014. aastal teatati pärast kaks aastat kestnud uurimist, et riik sai suurturniiri endale ausalt.

***

Katari murekohad

Väidetavalt lokkav korruptsioon ning julge otsus liigutada suurturniir ülipalavalt suvelt veidi leebemale talvele, pole ainsad arutelukohad ning tüliõunad, mis Katari MM ja FIFA muu maailma suunas heitnud on.

Staadioneid ehitavad orjad

Kõige rohkem on Katari MMi teemadel räägitud kehvades tingimustes elavatest töölistest. Valdavalt mujalt Aasiast pärit staadioniehitajad rügavad tapva kuumuse käes üle 70 tunni nädalas ning magavat õndsat und konarlikul narivoodil. Palgad on väiksemad kui lubatud ning hilinevad pidevalt. Aga lahkuda ei saa, sest tööandja on suure tõenäosusega su passi endale napsanud ning leiab, et hoopis sina oled talle suuri summasid võlgu. Ennustatakse, et enne MMi algust sureb umbes 4000 ehitajat. Tõsi, viimaste teadete kohalt on olud paremaks läinud.

(AFP/Scanpix)

Illegaalne homoseksuaalsus

Seksuaalvähemustel Kataris lihtne ei ole. Võib saada trahvi või kukkuda seitsmeks aastaks vangikongi. See on LGBT aktivistid marru ajanud: FIFA rõhub oma agendas tihti avatusele ning sellele, et jalgpall on kõikide mäng, ometi korraldatakse MM riigis, kus osad poolehoidjad ei saa end turvaliselt tunda.

(SIPA/Scanpix)

Õllenälg